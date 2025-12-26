Ünlü YouTuber'dan acı haber!

Sosyal medya ve YouTube’da geniş izleyici kitlesi bulunan Adam the Woo, gerçek adıyla David Adam Williams, Florida’nın Celebration kasabasındaki evinde 22 Aralık 2025’te ölü bulundu.Ölüm nedeni henüz netleşmemiş olsa da vlogger’ın son paylaşımı kısa süre önce yapılmıştı.OTOPSİ YAPILACAKOsceola County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Williams, Florida’daki evinde hareketsiz halde bulundu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümünün sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.Adam the Woo olarak tanınan David Adam Williams, uzun yıllar boyunca YouTube’da seyahat ve günlük vlog içerikleriyle tanındı. Özellikle 2012 yılında açtığı The Daily Woo kanalıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin 50 eyaletini gezerek tema parklar, tarihi yerler ve ilginç mekanlar gezip vlog’larla takipçileriyle paylaştı."BİR SONRAKİ VİDEODA GÖRÜŞÜRÜZ"Williams’ın son YouTube videosu, ölmeden bir gün önce Christmas sezonu sırasında çekilmişti ve Celebration, Florida’daki yılbaşı süslemelerini gösteriyordu.Williams videonun sonunda izleyicilere “Bir sonraki videoda görüşürüz” diyerek veda etmişti.