Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.Eylül ayında apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu 48 saat yoğun bakımda kalmıştı.AÇIKLAMA YAPMIŞTIÜnlü oyuncu taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."Bir süredir ortalarda görünmeyen Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Özkan'ın Konya’da bir tandırcı da çekilmiş videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.ORGAN NAKLİ ONAYLANMAMIŞTITedavisi devam eden oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli olmayı bekliyor.Daha önce doktor heyetinden ret alan oyuncunun içinde bulunduğu durumu kardeşi Umut Özkan şu ifadelerle açıklamıştı:“Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”