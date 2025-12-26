  • USD: 42,77 - 42,84
'Trabzon'da başardım'

3 yıldır kilo almak için uğraştığını söyleyen ünlü oyuncu Deniz Baysal, bu hedefini Trabzon’da başardığını itiraf etti.

Ekleme: 26.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Esme' karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Deniz Baysal, yaptığı son açıklamaları ile magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Çekimleri Karadeniz'de yapılan dizi için bir süredir Trabzon'da bulunan Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni de ziyaret etti. Ünlü güzel, samimi itiraflarda bulundu.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Baysal, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ünlü isim, aynı zamanda 3 yıldır kilo almak için uğraştığını da itiraf etti. "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum." dedi.

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Tarih 1 Ocak 2026

O Araç Menzil Rekoru Kırdı!

Yeni yılda yeni dönem! ChatGPT'ye yeni mod geliyor

Mantar zehirlenmesi sessiz başlıyor, ölümle bitebiliyor! Doğadan toplanan mantarlara dikkat

O Dev Müşteri Memnuniyetinde Zirvede!

Tesla İçin Büyük Şok! Şikayet Var...

