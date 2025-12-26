Mert Vidinli sessizliğini bozdu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması fuhuşa uzandı.Soruşturma kapsamında Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli'nin ise hala Türkiye'de olmadığı biliniyor."KALBİN KADAR KONUŞURSUN"Vidinli son olarak kendi imzasıyla paylaştığı “Kalbin kadar konuşursun. ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...” ifadelerini kullandı.