Mert Vidinli sessizliğini bozdu...

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli hakkında, fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkmıştı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Vidinli’nin henüz Türkiye’ye dönüş yapmadığı bilinirken, fenomen isimden sosyal medya paylaşımı geldi.

Ekleme: 26.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması fuhuşa uzandı.

Soruşturma kapsamında Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli'nin ise hala Türkiye'de olmadığı biliniyor.

Mert Vidinli sessizliğini bozdu...

"KALBİN KADAR KONUŞURSUN"

Vidinli son olarak kendi imzasıyla paylaştığı “Kalbin kadar konuşursun. ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...” ifadelerini kullandı.

Mert Vidinli sessizliğini bozdu...


