İbrahim Tatlıses'ten nostaljik paylaşım!

73 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. Tatlıses, 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile uzun zamandır problem yaşıyor.İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.73 yaşındaki Türkücü Tatlıses, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses’e dava açmıştı ve Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.NOSTALJİK KAREAilesiyle yaşadığı sorunlarla haberlere sık sık konu olan ünlü türkücü, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan ünlü isim, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.Tatlıses, usta sanatçı Sezen Aksu ile yıllar önce çekildiği kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Türkücü, ilgi gören fotoğrafa; ''Usta Sezen Aksu'ya sevgiler, saygılar'' notunu düştü.