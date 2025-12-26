Ece Vahapoğlu Sağlık Durumunu Açıkladı!

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekti.Vahapoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek.İki aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu,son sağlık durumu paylaştı.Vahapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:''4.kemo bitti. Rektum kanseri tedavimde bugün hastanede 4. kemoterapiyi aldım ve eve döndüm; 1 hafta evde dinleneceğim. Sonra bir ara kontrolüm olacak; MR görüntüleme ve belki kolonoskopi. Tedavimin gidişatı için.''Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından son sağlık durumundaki yeni gelişmeyi duyurdu.23 Aralık'ta ameliyat olacağını duyuran Vahapoğlu, operasyonun ertelendiğini açıkladı.Ece Vahapoğlu, sağlık durumunu paylaştığı videosunda; "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi.'' açıklamasını yaptı.