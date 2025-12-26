  • USD: 42,77 - 42,84
China Suarez hamile iddiası

Icardi’nin beraber yaşadığı sevgilisi China Suárez, sosyal medyada paylaştığı bir kareyle gündem oldu.

Ekleme: 26.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:15
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki özel yaşantısıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Mauro Icardi, bir süredir birlikte olan ünlü oyuncu China Suarez'le birlikte. Ünlü futbolcu Icardi, Noel tatili için Suarez'in yanına Arjantin'e gitti.

Ünlü çift, aile arasında kutlama yaparak yemek yedi. Sosyal medyada da bu kutlamadan kareler yayınlandı.

BEBEK PAYLAŞIMI

Ünlü çiftten China Suarez'in yaptığı son paylaşım, akıllarda soru işareti uyandırdı. China Suarez'in bebek pusetinde yaptığı paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti. Akıllara 'hamile mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Takipçileri sosyal medyadan yorum yağdırdı.

China Suarez hamile iddiası





