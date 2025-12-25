  • USD: 42,76 - 42,84
Simge Sağın'dan şoke eden açıklama!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Banu Noyan'la En Moda programına konuk oldu. Sağın, “çok erken yaşlarda evlendim” diyerek geçmişte yaşadığı evlilikten bahsetti.

"Miş Miş”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Üzülmedin mi?”, "Aşkın Olayım" gibi şarkılarıyla sevilen şarkıcı Simge Sağın, özel hayatıyla yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti.

"Çok erken yaşlarda evlenip, boşandım" diyen Sağın'ın sözleri gündem oldu.

"BAŞARILI BİR EVLİLİK OLMADI"

Programda evliliğine dair detaylar paylaşan Sağın, o dönemi adeta bir rüya gibi hatırladığını belirtti. Gelinlik giydiğini anımsadığını söyleyen sanatçı, evliliğinin ardından boşanma sürecini yaşadığını ve bu deneyimin “çok başarılı olmadığını” ifade etti.

Sağın konuyla ilgili 'Ben evlendim ve boşandım, fakat bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda, hayal gibi geliyor bana. Gelinlik giydim onu bile tam olarak hatırlamıyorum, o kadar eski bir hikaye bu. Başarılı bir evlilik olmadı benimki maalesef' şeklinde konuştu.

EVLENMEK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde “Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim” diyerek gündem olan isim, 2021’de verdiği röportajda, 21 yaşındayken evlendiğini, hatta düğünden bir gece önce evlenmek istemediğini fark ettiğini; buna rağmen nikâhın kıyıldığını açıklamıştı.

