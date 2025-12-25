  • USD: 42,76 - 42,84
Sahnede Duygusal Anlar Yaşandı!

'Beraber Söylüyoruz' konseptiyle sahneye çıkan Ebru Gündeş, güçlü sesiyle salonu doldururken samimi sözleriyle de izleyicileri duygulandırdı. Yıllar geçmesine rağmen sahne heyecanının hiç değişmediğini dile getiren sanatçı, "Kızımdan sonra en sevdiğim şey..." ifadeleriyle dikkat çekti.

Ebru Gündeş, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle üç gün üst üste gerçekleşecek konserlerinin açılışını Maslak'ta bir gösteri merkezinde yaptı.

Misafirlerine; 'Dün gibi ilk başladığım yıllar... Dizlerim titriyordu, bugün de o günlerdeki gibi heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Kızımdan sonra en sevdiğim şey şarkı söylemek. Beraber söyler miyiz?' dedi.

Sahnede Duygusal Anlar Yaşandı!

İNTERAKTİF KONSER

Konserde misafirler, Gündeş'in Instagram hesabından oylamaya açılan her iki şarkı arasından seçimini yaptı. En çok oy alan şarkı, salondaki led ekranlara yansıtıldı.

Gündeş seyircilerin seçtiği 5 şarkıyı seslendirdi. Konsere gelenler arasında Bergüzar Korel, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı gibi isimler de vardı.

Gündeş'in performansı, salonu dolduran binlerce dinleyicinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok ünlü ismi de adeta etkisi altına aldı.

GÜNDEŞ'E HAYRAN KALDI

Gecenin dikkat çeken konukları arasında yer alan oyuncu Bergüzar Korel, konser boyunca Ebru Gündeş'i büyük bir ilgiyle izledi.

Sahnedeki duruşu ve şarkılara kattığı duyguyla izleyenleri derinden etkileyen Gündeş'e hayranlığını gizleyemeyen Korel, konserin ardından duygularını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sahnede Duygusal Anlar Yaşandı!



Başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımda, 'Böylesine gerçek, böylesine cömert bir kadın çok uzun zamandır izlememiştim sahnede. Ekibine, seyircisinden, misafirlere... Düşünün 4400 kişi gelmiş izlemeye, her birinin kalbine dokundu dün gece. Lafta değil gerçekten dokundu. Çok duygulandım, büyülendim. Teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

Korel'in övgü dolu yorumları kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaptığı paylaşımla dikkat çeken Bergüzar Korel, geçen günlerde de eşiyle birlikte yeni yaşını kutlamıştı.

Kutlamada Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in romantik anları kameraya yansımıştı.

Eşinin öpücükleriyle yeni yaşına giren ünlü oyuncu, bu özel anlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni almış ve yorum yağmuruna tutulmuştu.










