Özcan Deniz'in Zor Günleri!

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı zor süreçle sık sık gündeme gelmişti. Bu süreçte annesi Kadriye Deniz'in kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Özcan Deniz'in ablası Yelda Gürsel, sosyal medya hesabından annesinin tedavi sürecine dair detayları paylaştı.

25.12.2025
Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yıllardır süren iş ilişkisini sonlandırmasının ardından aile içinde ve hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşamıştı.

Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları gibi sorunların ardından mahkemelik olan kardeşler, birbirine yaklaşmama ve iletişim kurmama kararı almıştı.

Süreçte anneleri Kadriye Deniz ve diğer kardeşler de işin içine dahil olmuştu.

Bu zorlu dönemde, Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

KANSER SÜRECİNİ AÇIKLADI

Özcan Deniz'in kardeşi Yelda Gürler son olarak, sosyal medya hesabından annesinin tedavi sürecine dair detayları paylaştı.

'BİR SÜRE DAHA KEMOTERAPİ ALACAK'

Gürler yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Ama umudumuzu kaybetmeden yola devam... Az önce seansımız bitti, dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık'

Kadriye Deniz'e çok sayıda, 'Allah şifa versin' yorumları geldi.









ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Tarih 1 Ocak 2026

O Araç Menzil Rekoru Kırdı!

Yeni yılda yeni dönem! ChatGPT'ye yeni mod geliyor

Mantar zehirlenmesi sessiz başlıyor, ölümle bitebiliyor! Doğadan toplanan mantarlara dikkat

O Dev Müşteri Memnuniyetinde Zirvede!

Tesla İçin Büyük Şok! Şikayet Var...

