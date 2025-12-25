  • USD: 42,76 - 42,84
Icardi ve Wanda Nara krizi bitmiyor!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Wanda Nara cephesinden haberler gelmeye devam ediyor. Mahkemelik olan çift için ortaya atılan 'Tavuk büyüsü' iddiası sosyal medyada olay oldu.

Ekleme: 25.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Skandal olaylarıyla gündemden düşmeyen çift Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi uzun süren çekişmenin ardından boşandı. 10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift mahkemece resmen ayrıldı.

Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşıyordu. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Icardi ve Wanda Nara krizi bitmiyor!

''İZİN VERMEZDİM''

Arjantinli sunucu yaptığı paylaşımda, "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim." ifadelerine yer vermişti.

Icardi ve Wanda Nara krizi bitmiyor!

'TAVUK BÜYÜSÜ' İDDİASI GÜNDEM OLDU

İkili, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca mahkemelik oldular. Nara ve Icardi cephesinde sular durulacak gibi görünmüyor.

Ünlü futbolcu ve eski eşi Nara hakkında ortaya atılan bir iddia okuyanları adeta yok artık dedirtti.

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara’nın, Icardi’ye 'tavuk büyüsü' yaptığı iddia ediliyor. Çok konuşulan iddiaya göre, büyü ve mesajlaşmalar arasındaki bağlantılar, skandalı daha da derinleştirdi.

Icardi ve Wanda Nara krizi bitmiyor!

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Icardi, basına yansıyan bomba iddiaların ardından sosyal medya hesabında tavuk kümesinde çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Icardi ve Wanda Nara krizi bitmiyor!

Icardi, göndermeli mesajında; eski avukatı Payarola’ya tepki gösterdi. ''Artık seni tavuklar bile kurtaramayacak!'' yazan yıldız futbolcunun mesajı sosyal medyada gündem oldu.
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Tarih 1 Ocak 2026

O Araç Menzil Rekoru Kırdı!

Yeni yılda yeni dönem! ChatGPT'ye yeni mod geliyor

Mantar zehirlenmesi sessiz başlıyor, ölümle bitebiliyor! Doğadan toplanan mantarlara dikkat

O Dev Müşteri Memnuniyetinde Zirvede!

Tesla İçin Büyük Şok! Şikayet Var...

