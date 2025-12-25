Icardi ve Wanda Nara krizi bitmiyor!

Skandal olaylarıyla gündemden düşmeyen çift Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi uzun süren çekişmenin ardından boşandı. 10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift mahkemece resmen ayrıldı.Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşıyordu. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.''İZİN VERMEZDİM''Arjantinli sunucu yaptığı paylaşımda, "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim." ifadelerine yer vermişti.'TAVUK BÜYÜSÜ' İDDİASI GÜNDEM OLDUİkili, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca mahkemelik oldular. Nara ve Icardi cephesinde sular durulacak gibi görünmüyor.Ünlü futbolcu ve eski eşi Nara hakkında ortaya atılan bir iddia okuyanları adeta yok artık dedirtti.Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara’nın, Icardi’ye 'tavuk büyüsü' yaptığı iddia ediliyor. Çok konuşulan iddiaya göre, büyü ve mesajlaşmalar arasındaki bağlantılar, skandalı daha da derinleştirdi.GÖNDERMELİ PAYLAŞIMIcardi, basına yansıyan bomba iddiaların ardından sosyal medya hesabında tavuk kümesinde çekilmiş bir videosunu paylaştı.Icardi, göndermeli mesajında; eski avukatı Payarola’ya tepki gösterdi. ''Artık seni tavuklar bile kurtaramayacak!'' yazan yıldız futbolcunun mesajı sosyal medyada gündem oldu.