Fit haliyle beğeni topladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel’in, doğum sonrası fazla kilolarından kısa sürede kurtulması dikkat çekti.

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmuştu.

Boşanma eşiğine geldikten sonra evliliklerini kurtaran hatta üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

DOĞUMDAN İZ YOK
Mutlu aile fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Demirel, yeni karelerini Instagram'dan paylaştı.

Doğumda aldığı fazla kilolarından kurtulan ünlü ismin fit haline takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde kaç kilo verdiğini açıklamıştı. Demirel, 'Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık.' demişti.

