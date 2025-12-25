  • USD: 42,76 - 42,84
Burak Özçivit'ten aile paylaşımı!

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Burak Özçivit 41. yaşına merhaba dedi. Ünlü isim, sosyal medyadan yayımladığı doğum günü paylaşımıyla sevenlerinden beğeni topladı.

Ekleme: 25.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:16
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vermişti.

Evcen ile Özçivit, otomobil içindeki yeni karelerini Instagram'dan yayımlamıştı. İkili, bu paylaşımla boşanma dedikodularına yanıt vermiş olmuştu.

Burak Özçivit'ten aile paylaşımı!

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Burak Özçivit ve meslektaşı eşi Fahriye Evcen'in aşkı doludizgin devam ediyor. Yakışıklı oyuncu 41 yaşına girdi. Özçivit, yeni yaşıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Burak Özçivit'ten aile paylaşımı!

Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, çocukları Karan ve Kerem'in ellerinde doğum pastası olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Özçivit, kısa sürede yorum ve beğeni yağan fotoğrafa; ''Allah herkesin yoluna ışık saçsın, gönlünüzden geçeni karşınıza çıkarsın'' notunu düştü.
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Tarih 1 Ocak 2026

O Araç Menzil Rekoru Kırdı!

Yeni yılda yeni dönem! ChatGPT'ye yeni mod geliyor

Mantar zehirlenmesi sessiz başlıyor, ölümle bitebiliyor! Doğadan toplanan mantarlara dikkat

O Dev Müşteri Memnuniyetinde Zirvede!

Tesla İçin Büyük Şok! Şikayet Var...

