Burak Özçivit'ten aile paylaşımı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.Ünlü çift, boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vermişti.Evcen ile Özçivit, otomobil içindeki yeni karelerini Instagram'dan yayımlamıştı. İkili, bu paylaşımla boşanma dedikodularına yanıt vermiş olmuştu.DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIBurak Özçivit ve meslektaşı eşi Fahriye Evcen'in aşkı doludizgin devam ediyor. Yakışıklı oyuncu 41 yaşına girdi. Özçivit, yeni yaşıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, çocukları Karan ve Kerem'in ellerinde doğum pastası olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.Özçivit, kısa sürede yorum ve beğeni yağan fotoğrafa; ''Allah herkesin yoluna ışık saçsın, gönlünüzden geçeni karşınıza çıkarsın'' notunu düştü.