Aleyna Tilki'nin annesi 47. yaşına girdi!

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi şarkılarla üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmiş ve sarı saçlarını koyu renge boyatmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınmıştı.SERBEST BIRAKILMIŞTIAdli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.Tilki, son olarak annesinin doğum gününde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, annesi Havva Öztel'e evde doğum günü sürprizi yaptı. Öztel, o anları Instagram hesabından yayınladı."İYİ Kİ VARSINIZ"Öztel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Bugün, en büyük hediyem kızlarım… Varlıklarıyla hayatıma anlam katan canlarıma ve yanımda olup kalbime dokunan dostlarıma yürekten teşekkür ederim. Bana hissettirdiğiniz değer ve sevgi için minnettarım. İyi ki varsınız'