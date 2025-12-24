Ünlü isim fit haliyle dikkat çekti

  • USD: 42,74 - 42,82
Zeynep Sever Demirel, şu sıralar üçüncü çocuğu Yasmin'e kavuşmanın sevincini yaşıyor. Paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Demirel'in fazla kilolarından hızlıca kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 24.12.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylrada üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

Zeynep Sever Demirel, isim ile ilgili "Bizim bir v,y,z mottomuz var. Volkan, Zeynep... Ortada da y harfi olduğu için y harfi takıntımız var. Yade aslında çok eski bir isimdi. Yeda'nın ismini de Volkan diretti. Yasmin'de de artık tekerleme gibi olmasın biraz daha bilindik isimlere gidelim dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde kaç kilo verdiğini açıklamıştı. Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" demişti.

Mutlu aile fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Demirel, yeni karelerini Instagram'dan paylaştı.

Doğumda aldığı fazla kilolarından kurtulan ünlü ismin fit haline takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

