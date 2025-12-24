Ünlü çiftten mutlu aile paylaşımı...

Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023 yılında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.Güzel oyuncu, düğünden kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ece, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, 'Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu' ifadelerini kullanmıştı.Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına almıştı. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu öğrenilmişti.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun Instagram'da 8,1 milyon takipçisi bulunuyor. Ece, son olarak eşi ve kızının birlikte olduğu mutlu aile tablosunu sevenleriyle paylaştı.Güzel oyuncu, kısa sürede beğeni yağan kareye; ''1 senede ne kadar büyümüşsün Minnoşum benim. Yesin onu annesi yesin onu babası'' notunu düştü.