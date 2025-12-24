  • USD: 42,74 - 42,82
Ünlü çiftten mutlu aile paylaşımı...

Oyuncu Eda Ece ve eşi basketbolcu Buğrahan Tuncer'in mutlu evliliği devam ediyor. Ünlü çift, yeni karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 24.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:11
Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023 yılında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncu, düğünden kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ece, bebeğin cinsiyetiyle ilgili, 'Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftten mutlu aile paylaşımı...

Eda Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde kızını kucağına almıştı. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin, kızlarına 'Mina İpek' ismini koyduğu öğrenilmişti.

Ünlü çiftten mutlu aile paylaşımı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun Instagram'da 8,1 milyon takipçisi bulunuyor. Ece, son olarak eşi ve kızının birlikte olduğu mutlu aile tablosunu sevenleriyle paylaştı.

Ünlü çiftten mutlu aile paylaşımı...

Güzel oyuncu, kısa sürede beğeni yağan kareye; ''1 senede ne kadar büyümüşsün Minnoşum benim. Yesin onu annesi yesin onu babası'' notunu düştü.

Ünlü çiftten mutlu aile paylaşımı...


Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

