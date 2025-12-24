Türk oyuncu Hollywood sahnesinde!

  • USD: 42,74 - 42,82
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk oyuncu Sinan Sicimoğlu, Hollywood’un tanınmış ismi Kevin Costner’ın yapımcılığını üstlendiği uluslararası yapımda dikkat çeken bir rolde yer aldı. Sicimoğlu, projede önemli bir karakteri canlandırarak uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Ekleme: 24.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’deki oyunculuk kariyerine ek olarak uluslararası projelerde de yer almaya başlayan Sinan Sicimoğlu, Hollywood’un efsane isimlerinden Kevin Costner’ın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği “Kevin Costner Presents: The First Christmas” adlı yapımda yer aldı.

Sicimoğlu, projede Pantera adlı karakteri canlandırdı ve hikâyenin sert, dramatik yüzünü temsil eden önemli figürlerden biri olarak öne çıktı.

Kariyerine Türkiye’de devam eden Sicimoğlu, aynı zamanda ülke sinemasında da çalışmalarını sürdürüyor. Şu sıralar çekimleri devam eden ve Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alan “Çatlı” filminde Ermeni bir karakteri canlandırdığı biliniyor.

Sicimoğlu bir dönem meslektaşı Aslı Bekiroğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettirmişti.

