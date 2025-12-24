Rafet El Roman’dan evlilik açıklaması

Konser çıkışı yöneltilen aşk ve evlilik sorularına cevap veren Rafet El Roman, açıklamalarıyla yine gündem oldu.

V57 yaşındaki Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, Kıbrıs'ta konser verdi. Sahneden iner inmez röportaj veren ünlü isim, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Ünlü sanatçı, "Aşka ve evliliğe tövbe ettiniz mi, yeniden evlenir misiniz?" sorusuna "Ne aşka ne de evliliğe tövbe ettim. İsyankâr biri değilim.Hayatı akışına bırakırım. Olmazsa 'nasip böyleymiş' derim. Ayrıldığım insanlarla düzgün ilişkiler kurmaya, dost kalmaya çalışırım." dedi.