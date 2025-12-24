Eşiyle Japonya'ya gitti!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleşmişti.Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamile olduğunu öğrenen oyuncunun, rol alacağı diziyi bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.Son olarak bir dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte Japonya'ya tatile gitti. Romantik anlar yaşayan ikili, yeni karelerini Instagram'dan yayınladı.