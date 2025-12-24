  • USD: 42,74 - 42,82
Eşiyle Japonya'ya gitti!

İkinci balayına çıkan Aslı Enver, eşiyle tatile gitti. Aşkları tüm hızıyla devam eden çift, adeta aşk tazeledi.

Ekleme: 24.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:04
Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleşmişti.

Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamile olduğunu öğrenen oyuncunun, rol alacağı diziyi bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Son olarak bir dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte Japonya'ya tatile gitti. Romantik anlar yaşayan ikili, yeni karelerini Instagram'dan yayınladı.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

O Araç Çin Pazarında Satışta!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

