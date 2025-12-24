  • USD: 42,74 - 42,82
Bergüzar Korel'in Son Pozları Olay Oldu!

25 kilo veren Bergüzar Korel, İstanbul'da yakın dostlarıyla eğlendi. Ünlü oyuncunun pozları sosyal medyada beğeni topladı.

Ekleme: 24.12.2025 - 08:59 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vererek fit haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkı diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yiyen Korel, geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

Bergüzar Korel'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bergüzar Korel'in Son Pozları Olay Oldu!

FORM SIRRI

Ünlü oyuncu, diyet yaparken süt ürünleri, şeker ve glüteni hayatından çıkardığını açıklamıştı. Ünlü isim, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptığını söylemişti.
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

O Araç Çin Pazarında Satışta!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

