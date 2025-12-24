Bergüzar Korel'in Son Pozları Olay Oldu!

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vererek fit haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.Sıkı diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yiyen Korel, geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.Bergüzar Korel'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Ünlü oyuncu, diyet yaparken süt ürünleri, şeker ve glüteni hayatından çıkardığını açıklamıştı. Ünlü isim, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptığını söylemişti.