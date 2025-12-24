  • USD: 42,74 - 42,82
  • EURO: 50,42 - 50,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bergüzar Korel'den Ebru Gündeş'e övgüler!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş’in son sahne gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Oyuncu Bergüzar Korel de konseri izleyenler arasındaydı. Korel, Gündeş'in performansına hayran kaldı.

Ekleme: 24.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Volkswagen Arena’da sahne aldığı son konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlikte sahne performansı, güçlü vokali ve repertuvarıyla dikkat çeken Gündeş’i izlemeye gelenler arasında birçok tanınmış isim de yer aldı.

Bergüzar Korel'den Ebru Gündeş'e övgüler!

Konseri izleyenler arasında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, Gündeş'i izlerken duyduğu hayranlığı dile getirerek performansın kendisini etkilediğini ifade etti.

Bergüzar Korel'den Ebru Gündeş'e övgüler!

"ÇOK DUYGULANDIM, BÜYÜLENDİM"

Başarılı oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Böylesine gerçek, böylesine cömert bir kadın çok uzun zamandır izlememiştim sahnede. Ekibine, seyircisinden, misafirlere... Düşünün 4400 kişi gelmiş izlemeye, her birinin kalbine dokundu dün gece. Lafta değil gerçekten dokundu. Çok duygulandım, büyülendim. Teşekkür ederiz."

Bergüzar Korel'den Ebru Gündeş'e övgüler!

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde yeni albümünü dinleyicilerin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle 3 gün üste üste vereceği konserlerinin açılışını geçtiğimiz akşam yaptı.

Projeden şarkıları her salı günü dijital platformlarda yayınlayan Gündeş, Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi. Gündeş'in yeni imajı da sevenlerinden tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi'ye taziye telefonu
Sadettin Saran yeniden gözaltına alındı!
11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
Zelenskiy, 20 maddelik barış planını açıkladı!
Libya askeri heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Uraloğlu o konuşmaları paylaştı: 32.000 feet irtifada PAN-PAN uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki! 'Hadsizliklerinin teneke tıngırtısından farkı yok'
Asrın Projesi Adım Adım Sona!
Tiktok’ta akım adı altında yeni rezalet! İzlenme uğruna namazla dalga geçtiler
Daltonlar suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine müebbet verildi
Meloni’den 2026 öngörüsü! '2026 daha da zor olacak'
Devlet Bahçeli ' Uçak Kazası Düşündürücü'
Terörsüz Türkiye Komisyonu Toplandı!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yalanladı!
Sosyal Medyaya Önlem Alınıyor! Bakan Göktaş Duyurdu...
Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler infial yaramıştı! Pişkin ifadesi ortaya çıktı
İsrail basını itiraf etti! İsrail'in en büyük stratejik tehdidi Türkiye
Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Libya heyetini taşıyan uçağa ait...
Milli Eğitim Bakanlığı Takibe Aldı! Veliler Şikayetçi...
CHP'li İBB Parkı Bile Satmış!
Depremzedeler yeni evlerine kavuştu! 'Artık deprem korkusu yaşamayacağız”
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

O Araç Çin Pazarında Satışta!

O Araç Çin Pazarında Satışta!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'