Bergüzar Korel'den Ebru Gündeş'e övgüler!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Volkswagen Arena’da sahne aldığı son konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Etkinlikte sahne performansı, güçlü vokali ve repertuvarıyla dikkat çeken Gündeş’i izlemeye gelenler arasında birçok tanınmış isim de yer aldı.Konseri izleyenler arasında bulunan oyuncu Bergüzar Korel, Gündeş'i izlerken duyduğu hayranlığı dile getirerek performansın kendisini etkilediğini ifade etti."ÇOK DUYGULANDIM, BÜYÜLENDİM"Başarılı oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Böylesine gerçek, böylesine cömert bir kadın çok uzun zamandır izlememiştim sahnede. Ekibine, seyircisinden, misafirlere... Düşünün 4400 kişi gelmiş izlemeye, her birinin kalbine dokundu dün gece. Lafta değil gerçekten dokundu. Çok duygulandım, büyülendim. Teşekkür ederiz."İMAJINI DEĞİŞTİRDİEbru Gündeş, geçtiğimiz günlerde yeni albümünü dinleyicilerin beğenisine sunmuştu. Ünlü isim, 'Beraber Söylüyoruz' sahne konseptiyle 3 gün üste üste vereceği konserlerinin açılışını geçtiğimiz akşam yaptı.Projeden şarkıları her salı günü dijital platformlarda yayınlayan Gündeş, Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi. Gündeş'in yeni imajı da sevenlerinden tam not aldı.