Ünlü çiftin yeni rotası belli oldu!

Başarılı oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Enver, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.Güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte Japonya'ya tatile gitti. Romantik anlar yaşayan ikili, yeni karelerini Instagram'dan yayımladı.