Ünlü çiftin yeni rotası belli oldu!

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Aslı Enver, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte gittiği tatilde adeta ikinci balayını yaşadı.

Ekleme: 23.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:24
Başarılı oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

Ünlü çiftin yeni rotası belli oldu!

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

Ünlü çiftin yeni rotası belli oldu!

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Enver, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.

Ünlü çiftin yeni rotası belli oldu!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Ünlü çiftin yeni rotası belli oldu!

Güzel oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte Japonya'ya tatile gitti. Romantik anlar yaşayan ikili, yeni karelerini Instagram'dan yayımladı.

