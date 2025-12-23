Spor salonundan fotoğraf yayınladı

Altı yıl aradan sonra konser için sahneye çıkacak Tarkan'ın biletleri, dakikalar içinde tükenmişti.Hayranlarının yıllardır beklediği Megastar'dan haberler gelmeye başladı.Ünlü popçu, formunu korumak için şu aralar spora ağırlık verdi.16 Ocak’ta İstanbul’da başlayacağı konser serisiyle hayranlarıyla buluşacak olan Megastar, spor salonundan fotoğraflarını paylaştı."FİT OLMAK LAZIM"Tarkan, “Sahnede fit olmak lazım. Zaten spor hayatımın parçası ama konser zamanı bu tempoyu yoğunlaştırıyorum, sahnede kondisyon olsun.” dedi.