Oyun Gecesi Gözaltı!

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar sürerken, son gelişmede Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen, eşi Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Palamut Zamanı adlı oyunun dün akşamki temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gözaltına alındı. Ünlü ismin gösteri merkezinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Ekleme: 23.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında, oyuncu Alina Boz'un eşi, ünlü işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı. İstanbul'da birçok popüler mekânın işletmecisi olarak tanınan Evirgen'e yöneltilen suçlamanın "uyuşturucu için yer temin etmek" olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Evirgen, dün akşam eşi Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Palamut Zamanı adlı tiyatro oyununun temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Evirgen'in gösteri merkezinde eşi Alina Boz ile çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. O anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Magazinde sık sık adı anılan Umut Evirgen, uzun yıllardır ünlü kadın oyuncularla yaşadığı aşklarla gündeme oturuyor. Serenay Sarıkaya ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, 2 Aralık 2023 yılından bu yana ünlü oyuncu Alina Boz'la evli.

22 Aralık Pazartesi, akşam saatlerinde gözaltına alınan Umut Evirgen, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Etiler'deki 'Kütüphane' mekanıyla dikkat çekmişti.



