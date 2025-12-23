İbrahim Tatlıses'in acı günü!

73 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor.2011 yılında program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaşadığı olayı anlatan İbrahim Tatlıses "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki bir çorba içeyim. Dönüyor çorbasını içiyor. Tam kalkıp diyor ki bu akşam da gitmeyeyim. O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek." ifadelerini kullanmıştı.İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.ACI HABERİ DUYURDUAilesiyle yaşadığı sorunlarla haberlere sık sık konu olan ünlü türkücü, son olarak sosyal medya hesabından üzücü bir haberi sevenleriyle paylaştı.Tatlıses, Instagram'dan yayımladığı mesajda; amcasının hayatını kaybettiği açıkladı.Aldığı haberle yıkılan türkücü; vefat haberini, ''Amcam Halil (Ağa) Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun'' sözleriyle duyurdu.