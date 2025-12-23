Hülya Avşar'dan kaza açıklaması

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla her dönem magazin manşetlerini süsleyen Hülya Avşar, basına yansıyan 'kaza yaptı' haberlerine açıklık getirdi.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyor. 62 yaşındaki Avşar hakkında yazılan bir haber sevenlerini korkuttu.SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADISosyal medyada hızla dolaşan habere göre; ünlü ismin lüks otomobiliyle Tarabya sahilinde kaza yaptığı iddia edildi. Kaza sonrası hasar gören aracın servise gönderildiği öğrenildi.Hülya Avşar, basına yansıyan kaza haberleriyle ilgili açıklama yaptı.''GAYET İYİYİM''Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Avşar, "Bugün haberlere konu olan kaza haberi yaklaşık 1,5 ay önce oldu. Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.