Ünlü oyuncunun acı günü!

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Ünlü isim, acı haberi Instagram hesabından "Güle güle canım anneannem" notuyla paylaştığı duygusal mesajla duyururken, sevenlerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Ekleme: 22.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Yağmur Atacan'ın anneannesi vefat etti.

Yağmur Atacan, anneannesinin vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Yağmur Atacan'ın paylaşımına takipçileri ve meslektaşları başsağlığı mesajları gönderdi.

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü isim, üzücü haberi Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Atacan, anneannesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak hislerini takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına 'Güle güle canım anneannem… Dedem hanidir bekliyordu seni; sen de özlemiştin onu. Canım benim…' notunu düşen Atacan'ın sözleri, kısa sürede sevenlerini duygulandırdı.

TAKİPÇİLERİ BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GÖNDERDİ

Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından çok sayıda takipçisi ve meslektaşı başsağlığı mesajlarıyla acısını paylaştı.

Yaşadığı kayıpla derin bir üzüntü içinde olduğu görülen Yağmur Atacan'ın bu anlamlı vedası, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
