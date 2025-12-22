Sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Son olarak Bahar dizisindeki rolüyle gündemde olan oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerden.Köseoğlu, 33. yaş gününü dün akşam dostlarıyla birlikte kutladı. Gecenin en büyük sürprizi uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı’nın evlilik teklifiydi. Köseoğlu, teklife “evet” dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada viral oldu. Çiftin “Hudutsuz Sevda” dizisinin setinde tanıştığı ve arkadaşlıklarının zamanla aşka dönüştüğü öğrenildi.“Mucize Doktor”, “Mahkum” ve “Ufak Tefek Cinayetler” gibi yapımlarda da yer aldı.