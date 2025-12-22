  • USD: 42,75 - 42,82
Naz Elmas Davete Damga Vurdu!

Son dönemde paylaşımlarıyla adından söz ettiren Naz Elmas, bu kez katıldığı davette objektiflere yansıdı. Siyah, uzun ve derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken ünlü ismin tarzı, etkinliğe damga vururken takipçilerinden de çok sayıda yorum aldı.

Ekleme: 22.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Naz Elmas, bu kez katıldığı özel bir davette objektiflere yansıdı.

Şıklığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, siyah, uzun ve derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Cesur tercihiyle bakışları üzerine toplayan Elmas'ın tarzı, davete damga vururken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Etkinlikten paylaşılan kareler sonrası takipçileri ünlü ismin görünümüyle ilgili çok sayıda yorum yaptı. Kimi kullanıcılar Elmas'ın tarzını oldukça iddialı bulurken, kimileri ise zarif ve şık duruşuna övgüler yağdırdı.

BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA ROL ALDI

Başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Naz Elmas, kariyeri boyunca birçok projede rol aldı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Haziran Gecesi, G.O.R.A. ve Kelebek Çıkmazı gibi yapımlardaki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elmas, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ve tarzıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Meteoroloji Uyardı! Şiddetli Yağış...

ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor! Dar gelirli ailelere destek

Google İçin Yeni Karar!

Deprem uzmanı 'Hazır olun' diyerek duyurdu! İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Sürücüsüz Araç Trafiği!

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

