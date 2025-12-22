Mabel Matiz Annesiyle Fotoğraf Paylaştı...

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. "Canım anneciğim" notunu düşen sanatçının paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, anne-oğul arasındaki dikkat çekici benzerlik takipçilerden çok sayıda yorum aldı. Mabel Matiz'in annesinin doğal ve sade duruşu ise birçok kişi tarafından "Anadolu kadınının asaleti" olarak yorumlandı.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Sanatçının paylaşımına düştüğü 'Canım anneciğim' notu kısa sürede yoğun ilgi görürken, anne ile oğul arasındaki dikkat çekici benzerlik sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.Mabel Matiz'in annesinin doğal, sade ve güçlü duruşu takipçiler tarafından büyük beğeni topladı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, annesi için 'Anadolu kadınının asaleti', 'emekçi Türk kadını' ve 'maşallah' ifadeleri öne çıktı.'Fan', 'Düldül', 'Kömür', 'Numaracı', 'Zor Değil' ve 'Karakol' gibi şarkılarla hafızalara kazınan Mabel Matiz'in annesine olan sevgisini gözler önüne seren bu paylaşımı, sanatçının hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.