Hülya Avşar yeni rolü için başörtüsü taktı!

4 yıl aradan sonra dizi setlerine geri dönen Hülya Avşar, yeni rolüyle sosyal medyada gündem oldu. Başörtüsü takan Avşar'a yorum aldı.

Ekleme: 22.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Masumiyet dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü yıldız Hülya Avşar, 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından sonra kamera karşısına geçti.

"Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri dönen usta oyuncu, yeni rolü için başörtüsü taktı.

LONDRA'DA ÇEKİLDİ

Dizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, gündem oldu. Hülya Avşar'ın prova görüntüleri hızla yayılırken sosyal medya ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar, 'Çok merak ettik' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da '2'nci bölümde final yapar' gibi eleştirilerde bulundu.

