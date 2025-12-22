Hülya Avşar yeni rolü için başörtüsü taktı!

Son olarak Masumiyet dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü yıldız Hülya Avşar, 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından sonra kamera karşısına geçti."Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri dönen usta oyuncu, yeni rolü için başörtüsü taktı.LONDRA'DA ÇEKİLDİDizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, gündem oldu. Hülya Avşar'ın prova görüntüleri hızla yayılırken sosyal medya ikiye bölündü.Bazı kullanıcılar, 'Çok merak ettik' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da '2'nci bölümde final yapar' gibi eleştirilerde bulundu.