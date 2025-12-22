  • USD: 42,75 - 42,82
Deniz Barut ünlü yönetmen ile evlendi

Şimdilerde başrolünü Ozan Akbaba'nın üstlendiği 'Bak Postacı Geliyor' filminde rol alan ünlü oyuncu Deniz Barut'un 8 ay önce sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Ekleme: 22.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:22
Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut'un, 8 ay önce hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

2021'de aşk yaşamaya başlayan çiftin, mayıs ayında sessiz sedasız ile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Deniz Barut ünlü yönetmen ile evlendi

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Yüksel Aksu ile Deniz Barut 'Avlu' dizisinin setinde tanışmışlardı. O dönem başlayan arkadaşlık daha sonra aşka dönüşmüştü. Çift, 2021 yılında yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Deniz Barut ünlü yönetmen ile evlendi

Barut ile Aksu'nun arasındaki yaş farkı ise dikkatlerden kaçmadı. Çift arasında tam 17 yaş fark bulunuyor.
