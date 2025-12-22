Deniz Barut ünlü yönetmen ile evlendi

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut'un, 8 ay önce hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.2021'de aşk yaşamaya başlayan çiftin, mayıs ayında sessiz sedasız ile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİYüksel Aksu ile Deniz Barut 'Avlu' dizisinin setinde tanışmışlardı. O dönem başlayan arkadaşlık daha sonra aşka dönüşmüştü. Çift, 2021 yılında yeni bir ilişkiye başlamıştı.Barut ile Aksu'nun arasındaki yaş farkı ise dikkatlerden kaçmadı. Çift arasında tam 17 yaş fark bulunuyor.