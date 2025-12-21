  • USD: 42,75 - 42,82
Ünal Taylı'dan Magazin Kulisleri!

Magazin Bahane programında Ünal Taylı, Yusuf Güney ve İrem Sak'ın sosyal medya paylaşımlarından yakalama kararı iddialarına, Kubilay Aka'nın gözaltı sürecinden Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı gündemine kadar birçok konuyu değerlendirdi. Taylı, magazin dünyasında yaşanan gelişmelerin perde arkasına dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan ve Hakan Solaker ile Gökay Kalaycıoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği magazin programında bu hafta Ünal Taylı konuk oldu. Programda Yusuf Güney ve İrem Sak'ın sosyal medya paylaşımlarından yakalama kararı iddialarına, Kubilay Aka'nın adı geçen gözaltı sürecinden Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı cephesine kadar magazin dünyasında son günlerde konuşulan birçok başlık masaya yatırıldı. Taylı'nın perde arkasına dair yorumları ve dikkat çeken iddiaları, programın en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

YUSUF GÜNEY VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEMDE

Programda ilk olarak Yusuf Güney hakkında ortaya atılan iddialara değinen Ünal Taylı, sanatçının eviyle ilgili yapılan yorumlara net bir dille yanıt verdi. Taylı, 'Yusuf Güney'in evinde bükülmüş bir banknot görmedim' sözleriyle kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yusuf Güney ve İrem Sak'ın sosyal medya paylaşımlarının da ele alındığı programda, her iki ismin de son dönemde daha sakin ve kontrollü bir dijital duruş sergilediği ifade edildi. Taylı, yakalama kararı iddialarına rağmen Yusuf Güney'in ortalıkta görünmemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, bu durumun çeşitli spekülasyonlara neden olduğunu dile getirdi.

KUBİLAY AKA, ŞEYMA SUBAŞI VE GÖZALTI İDDİALARI

Programın ilerleyen bölümünde Kubilay Aka'nın isminin geçtiği olaylar gündeme geldi. Ünal Taylı, Aka'nın 'Ben içtim' demesine rağmen gözaltına alınmamasını sorgularken, süreçteki çelişkilere dikkat çekti. Şeyma Subaşı hakkında verilen kararın ardından gözlerin Acun Ilıcalı'ya çevrildiğini belirten Taylı, 'Bu karar sonrası Acun Ilıcalı ne diyecek?' sorusunu gündeme taşıdı.

Gözaltı süreçlerinin olası sonuçlarını da değerlendiren Taylı, bu tür olayların sadece magazin dünyasıyla sınırlı kalmayabileceğini ifade ederek, 'Bu gözaltıların finalinde bürokratlar da çıkabilir' sözleriyle dikkat çekti. Programın sonunda ise Taylı, başarı kıskançlığına vurgu yaparak, 'Sizin başarılarınızı kıskanan birisi sizinle ilgili veri toplayıp şikâyet edebiliyor' diyerek magazin dünyasında perde arkasında yaşanan rekabete işaret etti.
