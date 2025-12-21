  • USD: 42,75 - 42,82
Şevval Şahin 'Döneceğim' Demişti Ama...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin "Ülkeme döneceğim" demişti. Cuma akşamı gerçekleşen güzellik yarışmasında jüri olan Şahin ülkeye dönmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakala kararı çıkarılmıştı.

Adresinde bulunamayan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü isim ise şu açıklamayı yaptı:

'Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.'

Ancak gerçek başka çıktı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; model Şevval Şahin meğerse cumartesi akşamı gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında jüri üyesiymiş...

2018 Türkiye Güzeli ve bu yılki finalin jüri üyeleri arasında yer alması beklenen Şevval Şahin, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle büyük finale katılmadı.
