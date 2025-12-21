Hayal Köseoğlu Evlilik Teklifi Aldı!

Son olarak 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Maral karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Köseoğlu, 33. yaş gününde hayatının en özel sürprizlerinden birini yaşadı.Bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu'na doğum gününde romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Köseoğlu, bu özel ana 'Evet' yanıtını verdi. Oyuncu, teklif anlarını 'Ay başımıza gelenler' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı'nın ilişkisi, 'Hudutsuz Sevda' dizisinin setinde başladı. Aynı projede bir araya gelen ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Çift, aldıkları evlilik kararıyla ilişkilerini resmiyete taşıma yolunda ilk adımı atmış oldu.