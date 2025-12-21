  • USD: 42,75 - 42,82
Hayal Köseoğlu Evlilik Teklifi Aldı!

Oyuncu Hayal Köseoğlu, doğum gününde meslektaşı ve sevgilisi Nezir Çınarlı'dan evlilik teklifi aldı. Köseoğlu, romantik teklife "Evet" yanıtını verdiği anları "Ay başımıza gelenler" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 21.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Maral karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Köseoğlu, 33. yaş gününde hayatının en özel sürprizlerinden birini yaşadı.

Hayal Köseoğlu Evlilik Teklifi Aldı!

ROMANTİK TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu'na doğum gününde romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Köseoğlu, bu özel ana 'Evet' yanıtını verdi. Oyuncu, teklif anlarını 'Ay başımıza gelenler' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

SETTE BAŞLAYAN İLİŞKİ EVLİLİK YOLUNDA

Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı'nın ilişkisi, 'Hudutsuz Sevda' dizisinin setinde başladı. Aynı projede bir araya gelen ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Çift, aldıkları evlilik kararıyla ilişkilerini resmiyete taşıma yolunda ilk adımı atmış oldu.

Meteoroloji Uyardı! Şiddetli Yağış...

ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor! Dar gelirli ailelere destek

Google İçin Yeni Karar!

Deprem uzmanı 'Hazır olun' diyerek duyurdu! İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Sürücüsüz Araç Trafiği!

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

