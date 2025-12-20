  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Prens ve Prenses'ten yeni yıl karesi

Prens William ve Prenses Kate Middleton, gelenekselleşen Noel kartı için seçtikleri fotoğrafı kraliyet hesaplarından paylaştı. Prenses Kate'ın sağlığının yerinde olduğu görüldü.

Ekleme: 20.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
İngiltere kraliyet ailesi, yeni yıla hazır.

Prenses Kate Middleton ve Prens William, yıllık geleneksel aile pozunu paylaştı.

ÇOCUKLARLA AİLE POZU

Kraliyetin gözde çifti, üç çocuğu Prens George, Prens Charlotte ve Prens Louis ile noel kartlarını yayınladı.

Prens ve Prenses'ten yeni yıl karesi

NİSAN AYINDA ÇEKTİRİLDİ

Josh Shinner tarafından Nisan 2025'te çekilen fotoğraf, dün kraliyet çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Prens ve Prenses'ten yeni yıl karesi

Fotoğraf, ailenin bu yılın başlarında Prens William'ın Babalar Günü'nü kutlamak için paylaştığı ve nisan ayında Prens Louis'nin 7'nci doğum günü ile temmuz ayında Prens George'un 12'nci doğum günü için çekilen portre fotoğrafları serisinden biri gibi görünüyor.


Asgari ücrette net rakam için gözler 3. randevuda! İşte masadaki en güçlü senaryolar
Zorunlu askerlikte yeni dönem! Bakan Güler'den kritik mesaj
CHP'de peş peşe istifa depremi! 100'den fazla kişi...
ABD yasa çıkardı siyonistler TikTok'u aldı! Siyonistler, İsrail karşıtı küresel nefreti sansürlemeye çalışıyor
CHP'li Balıkesir Belediyesi'nde 480 milyonluk logo vurgunu! Bakanlık usulsüzlüğe soruşturma izni verdi
Sadettin Saran'ın avukatı: 'İlk uçakla Türkiye’ye dönecek'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor! İfadeye çağrıldı
Kocaeli'de insansız hava aracı düştü! İçişleri duyurdu: İHA Rus menşeili
Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu! Evinden çıkanlar şoke etmişti
CHP’de çöküş derinleşiyor: Arnavutköy’de 2 meclis üyesi ve 150 üye AK Parti’ye geçti
İtirafçılar Tek Tek Anlattı: PKK’lı İsmi Böyle Saklamış
Suriye'de Halk Zaferini Simgeleyen O Yıkım!
Feti Yıldız'dan Süreç Açıklaması!
CHP'Lİ Başkan Yine İfade Verdi!
Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Cem Garipoğlu'nun kuzeni hakkında yakalama kararı
AK Parti'li Baykoç’tan CHP’ye sert çıkış: “Biz şehirleri ayağa kaldırıyoruz, onlar adliye koridorlarında”
FETÖ'nün Yeğeni Yakalandı!
CHP'li Mansur Yavaş’ın bir skandalı daha ortaya çıktı! “Bu bir hizmet bedeli değil, açıkça soygundur”
İtirafçı Mehmet Akif İle İlgili Bilinmeyenleri Anlattı! ' Trafik Kazasında...'
Yunan basınında dikkat çeken analiz! Türkiye Afrika’da en dinamik oyunculardan biri
Kırmızıya yeni ayar! Bakan açıkladı

Kırmızıya yeni ayar! Bakan açıkladı

O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

Otomotivde Çip Krizi!

Otomotivde Çip Krizi!

Çin'in Gizli Projesi!

Çin'in Gizli Projesi!

Rize Havası Dünyayı Kuraklıktan Kurtarabilir!

Rize Havası Dünyayı Kuraklıktan Kurtarabilir!

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Görüntüler!

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Görüntüler!