Murat Övüç tutuklandı! Paylaşımıyla tepki çekmişti

Sosyal medya hesabından başörtüsü ile paylaşım yapan ve tepki çeken Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

Murat Övüç tutuklandı! Paylaşımıyla tepki çekmişti
Ekleme: 20.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:39
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Övüç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başörtüsü taktığı videolardan dolayı daha önce de gözaltına alınan ve serbest bırakılan Murat Övüç, yayınladığı yeni videoda yine başörtüsü takmıştı.
Kırmızıya yeni ayar! Bakan açıkladı

O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

Otomotivde Çip Krizi!

Çin'in Gizli Projesi!

Rize Havası Dünyayı Kuraklıktan Kurtarabilir!

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Görüntüler!

