Miss Turkey'de Türkiye kraliçesi seçildi

1980'den beri yapılan Miss Turkey Organizasyonu'nda 43. etkinlik gerçekleştirildi.Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 kız, önceki gün jüri karşısına çıktı.Zorlu değerlendirme sonucu ilk 20’ye girmeyi başaran Miss Turkey adayları, jüri tarafından değerlendirildi.İlayda GüvençHülya FazlaSude ÇetinkayaYasemin ArıkArya BozabalıNaz ŞimşekBaşak KayaBegüm Nil KutluayMukadder AlbazIrmak ElmacıSıla ÇetinIrmak DokuzoğluYasemin SerpilZeynep ArslanAyşenur Büşra SelvitopDidar Azra Nurİlayda PulatMerve Sude ÖtkünAzra Başak AslanSıla SaraydemirÜlkemizi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey’de dereceye girenler belirlendi.İlayda GüvençYasemin SerpilNumara Zeynep ArslanIrmak DokuzluoğluSıla SaraydemirCan Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.22 yaşındaki Sıla Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor.Yarışmada; Miss Supranational ise İlayda Güvenç oldu.Saraydemir'i ilk tebrik eden ise annesi oldu. Annesiyle benzerliği de gecenin dikkat çeken anlarındandı...