Berk Oktay eşiyle birlikte tatilde

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni rotası belli oldu.

Ekranların ünlü isimlerinden Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu.Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, haklarında yazılan boşanma haberlerini geçtiğimiz günlerde kesin bir dille yalanlamıştı.Mutlu evlilikleri devam eden ikili, tatil için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Oktay, yeni romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.