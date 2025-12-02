Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlene başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.Cemcir'den dün gelen haber sevenlerini üzdü. Oyuncunun birkaç gündür yoğun bakımda yattığı öğrenildi.İç kanama geçiren oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi.Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.