Megadeth Türkiye'ye geliyor!

1983'te Dave Mustaine tarafından kurulan, 50 milyonun üzerinde albüm satışı ve bir Grammy ödülüyle metal tarihine damga vuran Megadeth grubundan sevenlerine müjde! Ünlü grup İstanbul'da sahne alacak.

Ekleme: 2.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 2.12.2025 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Metal müziğin efsane grubu Megadeth, final turnesi kapsamında 23 Haziran 2026'da İstanbul'a geliyor. Grup, konserini KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirecek.

1983 yılında Dave Mustaine tarafından kurulan Megadeth, bugüne kadar 50 milyonun üzerinde albüm satışı, bir Grammy ödülü, türü şekillendiren albümleri ve kuşaklar boyunca süren etkisiyle metal müzik tarihinin en önemli grupları arasında yer alıyor.

Fan Club için bugün saat 14.00'te, genel satış ise 5 Aralık saat 12.00'de satışa sunulacak.

'Peace Sells… But Who's Buying?', 'Rust in Peace' ve 'Countdown to Extinction' gibi klasik albümleriyle bilinen grup; 'Symphony of Destruction', 'Wake Up Dead', 'Holy Wars… The Punishment Due' gibi unutulmaz parçalarıyla metal müziğe damgasını vurdu.

Dave Mustaine, Teemu Mantysaari, James LoMenzo ve Dirk Verbeuren'dan oluşan güncel kadro, son albümleri 'Megadeth' ile grubun köklerine dönüş niteliğinde hızlı, sert ve agresif thrash metal çizgisini yeniden öne çıkarıyor.

İstanbul konserinde yeni albümden 'Tipping Point', 'I Don't Care' ve 'Let There Be Shred' gibi parçaların yanı sıra grubun kült dönemlerine ait klasiklerin de setlist'te yer alması bekleniyor.

Megadeth, yaklaşık 40 yılı aşan kariyeri boyunca sahnedeki gücü, tekniği ve etkileyiciliğiyle metal sahnesinin en güçlü topluluklarından biri olmayı sürdürüyor.
