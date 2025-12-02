  • USD: 42,36 - 42,43
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lvbel C5 aşk paylaşımı yaptı

Rap dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, son paylaşımını sevgilisi Ece Kırtanır'la yaptı.

Ekleme: 2.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 2.12.2025 - 11:58
Sahne adı Lvbel C5 ile tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

'Havhavhav' şarkısıyla milyonlara ulaşan Lvbel C5'in Danla Bilic'in yakın arkadaşı, Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı biliniyordu.

ÖPTÜ

Ece Kırtanır sosyal medya hesabından Lvbel C5 ile fotoğrafını yayınladı. Ünlü rapçi, sevgilisini öpücüklere boğdu. Aynı kareleri ünlü rapçi de yayınladı.

Ece Kırtanır ile Lvbel C5'in aşk dolu karesi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ÇOK PARA HARCADIM"

Geçtiğimiz hafta İstanbul Ülker Sports Arena’da konser verdi.

Saatlerce öncesinde kuyruklar olduğu konseri için rapçi, “Çok para harcadım ama sıkıntı yok. Bizim ülkemizde de insanlar kendilerini kanıtlayabilsin, iyi bir şey izlesin. Her şey onlar için.” dedi.

