'Kraliyet Ailesi'nin davetine gidemedim'

Uzun zamandır evli olduğu iş insanı Hasan Dere ile ani bir şekilde boşanma kararı alan ünlü oryantal Asena, katıldığı televizyon programında pişmanlıklarını, aşk hayatını ve geleceğe dair planlarını anlattı.

Türkiye'nin en güzel dans eden kadınlarından oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmişti. Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı.

Ünlü oryantal, boşanmanın ardından uzak kaldığı sahnelere de geri dönerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.

"DANSLA HİÇ ALAKAM YOKTU"

Asena, dansa ilk adım atışını, "Çocukluğumda hiç dansla alakam yoktu hatta sevmezdim de. İlk bale eğitimim vardı ama onunla alakası yoktu. Karşı komşum çok güzel dans ediyordu. Babası ona Arap müzikleri getiriyordu. Annesi 'Gelin, kızım dans edecek' derdi, biz de gidip izlerdik. Onu izlemek bana oturmuş. Seyrederek almışım olayı." sözleriyle anlattı.

"KRALİYET AİLESİ BENİ ÇAĞIRDI"

Ünlü oryantal en büyük pişmanlığını da paylaşarak, "Daha önce özel çağırıldığım davetler oldu, ancak bir tanesine gidemedim. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin bir düğün davetine gidemedim. İlk defa böyle bir şey insanın başına gelir. Ben de çok üzüldüm, hüngür hüngür ağladım. Hatta aylarca ağladım. Bunun değerini anlatamam. O kadar sevgiyle gelen bir işti ki hem Kraliyet Ailesi'nden hem de özel istek olarak çağırılmıştım. Dansıma olan sevgileri beni çok heyecanlandırmıştı. 2000-2001 yılıydı büyük ihtimalle. Anlattığım için bakın ilişkimin sonu ne oldu. Ona bir ahtım var." dedi.

Nafakada yeni dönem! Evlilik süresine göre belirlenecek

Merakla Beklenen Oyundan Sızıntılar!

Yerli Ve Milli Aracımız İçin 0 Faiz Fırsatı!

iPhone'da Yeni Dönem!

O Aracın Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Kardiyologlar O Yiyeceği Ağzına Sürmüyor!

