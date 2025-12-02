İbrahim Selim yeni bir aşka yelken açtı!

Başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren İbrahim Selim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Selim, yeni bir aşka yelken açtığını sevenlerine duyurdu.Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer alan şimdilerde ise dijital bir platformda kendi programında ünlüleri ağırlayan İbrahim Selim, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamıştı. İkilinin ilişkisi ise kısa sürmüştü.Şekerci ile ilişkisini bitiren Selim daha sonra DJ Daye Ay'la aşk yaşamaya başlamış ve bir süre sonra nişanlanmıştı. İkilinin evlenmesi beklenirken aniden gelen ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.46 yaşındaki İbrahim Selim bu sefer gönlünü 30 yaşındaki fenomene kaptırdı. Selim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ayşe Şeyma Keten ile aşkını resmen ilan etti.İbrahim Selim'i izlemeye giden YouTuber Ayşe Şeyma Keten, kalp emojisiyle aşkını duyurdu. Selim ise 'Fotoğraf bile koydu' diyerek Ayşe Şeyma Keten'e cevap verdi.AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?Ayşe Şeyma Keten, 1995 yılında doğmuş bir içerik üreticisidir. Keten, İstanbul'da yaşamaktadır. Keten, özel bir üniversitede Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezundur.