Güllü'nün oğlundan duygusal paylaşım!

Ünlü şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Ekleme: 2.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 2.12.2025 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, geçtiğimiz günlerde annesinin mezarını ziyaret etmişti.

Gülter; paylaşımında ''Merhabalar, lütfen mezar taşına büyük eklemeler yapmayın. Sert rüzgarlarda mezar taşını kırma ihtimali mevcut. Anlayışınız için teşekkür ederim.'' ifadelerini kullanmıştı.

DUYGU YÜKLÜ MESAJ

Gülter, annesini sosyal medyadan anmaya devam ediyor. Acılı evlat, son olarak duygu yüklü bir mesaj yayımladı.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi annesiyle yer aldığı kareyi, ''Ben seni kalbimde en derinlere sakladım küçük kanaryam. Hadi gel maça gidelim bugün seninkilerin maçı var, kim atarsa atsın sevinelim.'' notuyla yayımladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

Nafakada yeni dönem! Evlilik süresine göre belirlenecek

Merakla Beklenen Oyundan Sızıntılar!

Yerli Ve Milli Aracımız İçin 0 Faiz Fırsatı!

iPhone'da Yeni Dönem!

O Aracın Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Kardiyologlar O Yiyeceği Ağzına Sürmüyor!

