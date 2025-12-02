Fahriye Evcen pozlarıyla Instagram'ı salladı

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Evcen'in yeni tatil durağı Dubai oldu. Ünlü ismin son pozlarına Instagram'da beğeni yağdı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.Çiftin çocukları Karan, geçtiğimiz aylarda 6. yaşını kutlamıştı. Karan'ın doğum günü için ise Fenerbahçe konseptli parti düzenlenmişti.Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, haklarında çıkan boşanma iddialarının ortaya çıkmasından günler sonra birlikte poz vererek haberleri yalanlamıştı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, 13,6 milyon takipçisi bulunan Instagram'dan yeni pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.Dubai'ye tatile giden Fahriye Evcen'in karelerine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.