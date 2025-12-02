Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla güzel oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle zaman geçiren sık sık tatile çıkan Bilgiç, oyunculuğa kısa bir mola verdi.Tüm gününü setlerde harcamaktan yorulan Bilgiç, yapımcılar kadar markaları da peşinden koşturuyor.Sezonun en önemli dizi ve filmlerinden teklifler alan ünlü isim, bir süre dinlenme kararı aldı. Esra Bilgiç, peş peşe üçüncü reklam anlaşmasını yaptı.