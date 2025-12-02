  • USD: 42,36 - 42,43
Esra Bilgiç oyunculuğa ara verdi

Rol aldığı projelerde dikkat çeken oyunculuk performansıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, şu sıralar kazancını reklamlardan sağlıyor.

Ekleme: 2.12.2025 - 12:02
Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla güzel oyuncu Esra Bilgiç, bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle zaman geçiren sık sık tatile çıkan Bilgiç, oyunculuğa kısa bir mola verdi.

SETLERE ARA

Tüm gününü setlerde harcamaktan yorulan Bilgiç, yapımcılar kadar markaları da peşinden koşturuyor.

REKLAMLAR

Sezonun en önemli dizi ve filmlerinden teklifler alan ünlü isim, bir süre dinlenme kararı aldı. Esra Bilgiç, peş peşe üçüncü reklam anlaşmasını yaptı.

Nafakada yeni dönem! Evlilik süresine göre belirlenecek

Merakla Beklenen Oyundan Sızıntılar!

Yerli Ve Milli Aracımız İçin 0 Faiz Fırsatı!

iPhone'da Yeni Dönem!

O Aracın Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Kardiyologlar O Yiyeceği Ağzına Sürmüyor!

