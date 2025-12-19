'Voldemort' benzetmeleri sonrası hastalığını açıkladı

Ünlü sanatçı Aydilge, kendisi hakkında yapılan olumsuz dış görünüş yorumlarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Makyajı ve cilt rengi üzerinden yapılan eleştirilere değinen Aydilge, Vitiligo hastası olduğunu belirterek, “Kimseye makul bir güzellik borcum yok” ifadelerini kullandı.'VİTİLİGO HASTASIYIM'Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.'ŞU AN SİZLERE SARILMAK İSTEDİM'Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; 'Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var.''BAŞKALARINI İNCİTMEYELİM'Aydilge, sözlerini şu şekilde tamamladı; 'Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.'ZORBALARA KARŞI BİRBİRİMİZE SARILIP KUCAKLAŞABİLİRİZ''Hayatımızın merkezine başka, daha anlamlı değerler koymaya çabalayabiliriz mesela. Eğer güzellik konusunda kendimize zarar verecek şekilde aşırıya kaçıyorsak, “İçimizde neyi karanlıkta bıraktık ki dışarıyı bu kadar parlatma ihtiyacı duyuyoruz?” diye sorgulayabiliriz belki de. Zorbalara karşı birbirimize sarılıp kucaklaşabiliriz bir de. İşte şimdi ben tam olarak bunu yapıyorum; hepinize sevgimle sarılıyor, kucaklıyorum.'Aydilge 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin yıllardır mutlu süren bir evlilikleri var.