Ünlü sporcudan acı haber!

Amerikalı eski NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve çocukları da dahil olmak üzere yedi kişi, Kuzey Karolina’daki Statesville Regional Havalimanı’nda bir iş jeti kazasında hayatını kaybetti. Federal ve yerel yetkililer kazayı soruşturuyor.

Eski NASCAR şampiyonu Greg Biffle (55), 18 Aralık 2025 Perşembe sabahı Kuzey Karolina’daki Statesville Regional Havalimanı yakınlarında meydana gelen bir uçak kazasında yaşamını yitirdi.Daily Mail'de yer alan haberlere göre, kazada Biffle’ın eşi Cristina, 14 yaşındaki kızı Emma, 5 yaşındaki oğlu Ryder ve üç kişiden oluşan diğer yolcular da hayatını kaybetti. Yetkililer, uçağın kalkıştan hemen sonra geri dönmeye çalışırken düştüğünü açıkladı ve soruşturma devam ediyor.SORUŞTURMA BAŞLATILDIFederal Havacılık İdaresi (FAA), özel jetin Cessna C550 tipi olduğunu ve yerel saatle 10.20 sıralarında iniş yaptığı sırada düştüğünü aktararak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Statesville Bölgesel Havaalanı'nı Fortune 500 şirketleri ile birkaç NASCAR takımının uçakları için kullandığı belirtildi.KURTULAN OLMADIBiffle’ın yanında eşi Cristina, 14 yaşındaki kızı Emma ve 5 yaşındaki oğlu Ryder de bulunuyordu; tüm aile fertleri kazada yaşamını yitirdi. Toplamda uçakta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.