Ünlü çift Londra'ya mı taşındı?

Basketbolcu Caner Erdeniz (38) ile 2019'da Barselona'da nikâh masasına oturan model ve oyuncu Müge Boz (41), aynı yıl kızı Vina'yı (4) kucağına almıştı. Müge Boz, 1 Haziran'da ikinci kez anne olmuş; bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için doğumu bekleyen çift, minik oğullarına Rika adını vermişti.Oyuncu Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile bir AVM'de görüntülendi. Çift, haklarında çıkan 'Londra'ya taşındılar' haberlerine yanıt verdi.Basın mensuplarıyla konuşan Müge Boz, Londra ve İstanbul arasında sık sık mekik dokumalarının nedenini açıkladı.'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'Boz “Londra'da oyunculuk eğitimi almıştım, o zaman da böyle haberler çıkmıştı. Teyzemler Londra'da yaşıyor, o yüzden sık sık gidiyoruz. Çocukların odaları var. Değişen bir şey yok İstanbul'dayız” dedi.Erdeniz ise “Orada eski basketbolcu arkadaşımla akademi kurma planımız var. Biraz orada biraz buradayız” diye konuştu.