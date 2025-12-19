  • USD: 42,65 - 42,73
Ünlü çift Londra'ya mı taşındı?

Beş yıldır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Müge Boz ve Caner Erdeniz'in geçtiğimiz haftalarda Londra'ya taşındıklarına dair haberler magazin gündemine konu olmuştu. Çift, çıkan söylentilere yanıt verdi.

Ekleme: 19.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:16
Basketbolcu Caner Erdeniz (38) ile 2019'da Barselona'da nikâh masasına oturan model ve oyuncu Müge Boz (41), aynı yıl kızı Vina'yı (4) kucağına almıştı. Müge Boz, 1 Haziran'da ikinci kez anne olmuş; bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için doğumu bekleyen çift, minik oğullarına Rika adını vermişti.

Oyuncu Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile bir AVM'de görüntülendi. Çift, haklarında çıkan 'Londra'ya taşındılar' haberlerine yanıt verdi.

Basın mensuplarıyla konuşan Müge Boz, Londra ve İstanbul arasında sık sık mekik dokumalarının nedenini açıkladı.

'DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'

Boz “Londra'da oyunculuk eğitimi almıştım, o zaman da böyle haberler çıkmıştı. Teyzemler Londra'da yaşıyor, o yüzden sık sık gidiyoruz. Çocukların odaları var. Değişen bir şey yok İstanbul'dayız” dedi.

Erdeniz ise “Orada eski basketbolcu arkadaşımla akademi kurma planımız var. Biraz orada biraz buradayız” diye konuştu.

Kırmızıya yeni ayar! Bakan açıkladı

O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

Otomotivde Çip Krizi!

Çin'in Gizli Projesi!

Rize Havası Dünyayı Kuraklıktan Kurtarabilir!

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Görüntüler!

